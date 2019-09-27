В Херсоне разыскивают мужчину, который отравил собак в приюте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Приют расположен прямо под железнодорожным мостом. Убийцу зафиксировала камера наблюдения. Волонтеры обратились в полицию, там открыли уголовное производство и начали поиски палача животных", - говорится в сюжете.

Камера наблюдения зафиксировала, что мужчина несколько дней подряд травил собак и снимал, как они умирают, на смартфон.

Полиция обратилась к местным жителям с просьбой о содействии в поимке злоумышленника.

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