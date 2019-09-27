В Херсоне ищут мужчину, который отравил собак в приюте и попал на видео камер наблюдения
В Херсоне разыскивают мужчину, который отравил собак в приюте.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Приют расположен прямо под железнодорожным мостом. Убийцу зафиксировала камера наблюдения. Волонтеры обратились в полицию, там открыли уголовное производство и начали поиски палача животных", - говорится в сюжете.
Камера наблюдения зафиксировала, что мужчина несколько дней подряд травил собак и снимал, как они умирают, на смартфон.
Полиция обратилась к местным жителям с просьбой о содействии в поимке злоумышленника.
Ранее "Страна" рассказывала, как в день суда в Днепре повесился живодер, который убивал собаку на глазах у детей.
Еще мы писали, что в Украине начали массово прививать диких лисиц, енотовидных собак и волков от бешенства.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!