Атаковавший детей под Черкассами енот оказался в клетке у ветеринаров. Видео
В Черкасской области енот атаковал детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что дети отделались легким испугом, их сразу же осмотрели медики.
"Вскоре зверя обнаружили в центре, бешенства не обнаружили. После этого случая для енота началась новая жизнь. Ветеринары же тем временем размышляют о появлении зверя на улицах", - говорится в материале.
Дети рассказали, что увидели животное по дороге в школу. Енота вероятно сбила машина или избили люди. Ветеринары приютили зверька.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали массово прививать диких лисиц, енотовидных собак и волков от бешенства.
Также мы писали, что бешеная енотовидная собака стала причиной карантина в Запорожье и на острове Хортица.
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