В Черкасской области енот атаковал детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что дети отделались легким испугом, их сразу же осмотрели медики.

"Вскоре зверя обнаружили в центре, бешенства не обнаружили. После этого случая для енота началась новая жизнь. Ветеринары же тем временем размышляют о появлении зверя на улицах", - говорится в материале.

Дети рассказали, что увидели животное по дороге в школу. Енота вероятно сбила машина или избили люди. Ветеринары приютили зверька.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали массово прививать диких лисиц, енотовидных собак и волков от бешенства.

Также мы писали, что бешеная енотовидная собака стала причиной карантина в Запорожье и на острове Хортица.