Народный депутат от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин передал в Государственный департамент США доклад о системных проблемах со свободой слова в Украине и обсудил давление на телеканалы 112, Zik и NewsOne.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Oleg Voloshin

"Передал дипломатам из Ukraine Unit подробный доклад о системных проблемах со свободой слова в Украине. Поговорили о давлении на каналы 112, Zik и NewsOne и роли в этом известного олигарха, к которому у американцев и так масса претензий. Превращение инфопространства в сплошной 1+1 точно не в интересах Вашингтона. Вообще работаем на всех направлениях, чтоб отстоять интересы людей наших взглядов. Монополии на диалог с Западом у власти точно нет", - написал Волошин.

Скриншот: Facebook/Oleg Voloshin

Напомним, Нацсовет лишил цифровых лицензий канал 112. Решение было принято единогласно всем составом совета. Отметим, что Нацсовет по вопросам ТВ подготовил только один, безальтернативный проект решения, которым телеканал "112" лишается лицензии.

После этого, в борьбе за права журналистов НСЖУ обратится за поддержкой к международному сообществу.