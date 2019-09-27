Солнечный ветер вызовет мощную магнитную бурю, которая продлится до конца выходных. Видео
Мощный солнечный ветер вызовет магнитную бурю, которая продлится до конца выходных.
Как сообщает ТСН, к концу 27 сентября мощный солнечный ветер достигнет Земли и столкнется с ее магнитным полем.
Как следствие, третью от Солнца планету накроет магнитная буря - самая мощная в 2019 году. Но люди уже начали чувствовать геомагнитные изменения.
Некоторые неважно себя чувствуют уже с самого утра, а другие, более молодые, даже не замечают ее влияния на организм.
Ранее "Страна" сообщала, что ученые открыли способность человеческого мозга взаимодействовать с магнитным полем Земли.
Еще мы писали, как Супрун успокаивала украинцев, что голова и спина не могут болеть из-за магнитных бурь и непогоды.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!