Жители винницкой многоэтажки обнаружили мумифицированное тело в одной из квартир. Это был их сосед, который исчез более года назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коммунальщики нашли его мертвым в квартире, когда пришли проверять трубы при подготовке к отопительному сезону. Жители дома говорят, что раньше уже несколько раз вызывали коммунальщиков из-за вони, но тогда открывать квартиру никто не стал.

Соседи умершего говорят, что мужчина говорил, что за ним следят. Также видели как к нему в квартиру через балкон влезали неизвестные. Однако в полиции версию насильственной смерти отвергают. Говорят, следов взлома ни на балконе, ни на дверях нет. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Польше нашли мертвым украинца, который пропал еще в июле.

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