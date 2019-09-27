Почти 150 общественных активистов и простых граждан пришли к Офису президента Украины, с целью призвать Владимира Зеленского помочь в расследовании убийства Екатерины Гандзюк и многочисленных нападений на активистов по всей стране, передает УНИАН.

фото: Цензор.НЕТ

Отмечается, что с импровизированной сцены выступил отец Екатерины Гандзюк Виктор. Он отметил, что исполнители убийства его дочери "получили смешные сроки", а заказчики и посредники фактически избежали наказания.

Как сообщается, среди участников акции - одесский активист Сергей Стерненко, на которого было совершено несколько покушений. Также на акции присутствует адвокат семьи Небесной сотни Евгения Закревская.

В данный момент на акции присутствует около двух десятков правоохранителей, в том числе полиция диалога, что намного меньше, чем на подобных акциях во время президентства Петра Порошенко.

Кроме того, в отличие от предыдущих акций нынешняя проходит непосредственно на площади перед Офисом президента. Ранее проход к Администрации президента со времени подобных акций перекрывали в самом начале улицы Банковой, в 200 м от входа в здание.

Также сообщается, что активисты нанесли перед входом в Офис президента надпись "Кто следующая Гандзюк?".

Трафаретная надпись черной краской из баллончиков нанесена перед центральным входом в здание. Также активисты красной краской нарисовали большое пятно, которая символизирует кровь. Непосредственно на надпись они поставили несколько десятков горящих свечей.

Ранее сообщалось, что к розыску подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина подключились СБУ и Интерпол.

Также мы писали, что заседание по делу Гандзюк, которое перенесли в Одессу, не состоялось.