Сотрудники агентства NASA опубликовали зрелищную визуализацию симуляции черной дыры, которая отлично показывает влияние мощных гравитационных сил, порожденных такими массивными объектами. В частности, они могут искривлять свет, как кривое зеркало, передает Newsweek.

Отмечается, что на визуализации NASA видно черную дыру, которая образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. Видео дает понять, как она могла бы выглядеть, если бы человечество смогло наблюдать за ней с безопасного расстояния в космосе.

Наиболее видимая особенность - аккреционный диск черной дыры. Это горячий, тонкий диск, который вращается. Он образуется из материи, которая медленно по спирали падает в центр космического объекта. В процессе поглощения материи свет, который выделяется, поддается искажению. Поэтому возникает узнаваемый "двугорбый" образ.

Материя в диске, которая расположена ближе к центру, движется со скоростью, близкой к скорости света. Тем временем, наружные части вращаются вокруг черной дыры немного медленнее.

"Симуляции и видео вроде этого очень помогают нам представить, что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил об искривлении полотна пространства и времени под действием гравитации", - говорит автор видео из Центра управления полетами Годдарда Джереми Шниттман.

Видео: Facebook/NASA - National Aeronautics and Space Administration

Ранее сообщалось, что в NASA показали, как "черная дыра" разрывает и заглатывает звезду. Видео.

Также мы писали, что в NASA увеличили число осенних выходов астронавтов в открытый космос с МКС.