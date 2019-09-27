В пятницу, 27 сентября, "горняки" в домашней встрече в Харькове разгромили ФК "Ворскла" добыв девятую победу подряд в стартовом матче девятого тура чемпионата Украины по футболу.

Подопечные Луиша Каштру с первых минут завладели инициативой на поле. Уже на 10-й минуте мог забивать Тайсон, но его удар просвистел рядом со штангой.

На 32-й минуте свой дебютный гол за первую команду "горняков" головой забил чемпион мира U20 Валерий Бондарь.

После перерыва отличился и Евгений Коноплянка, который также забил свой первый мяч в составе "горняков" - на 50-й минуте встречи он реализовал пенальти. Затем забивали Алан Патрик (72-я) и лучший бомбардир украинского первенства Жуниор Мораес (77-я), которые установили окончательный счет в игре - 4:0.

"Горняки" одержали в Чемпионате Украины девятый триумф подряд и лидируют с 27 баллами. У "Ворсклы" сохранилось 7 очков. Они на 10-м месте в таблице.

Как сообщала "Страна", свою следующую встречу игроки "Шахтера" проведут в Милане. Игра против "Аталанты" в Лиге Чемпионов пройдет во вторник, 1 октября.

В своей игре чемпионата будущие соперники "горняков" с Русланом Малиновским в составе победили в гостях "Рому".