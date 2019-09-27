Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, которая запустила процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, допускает, что к скандалу вокруг телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может быть причастна Москва. Об этом Пелоси заявила на канале MSNBC, передает Newsweek.

"Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая на этой неделе запустила процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа, допускает, что к скандалу касательно разговора президента США с украинским президентом может иметь отношение Россия", - говорится в сообщении.

Сравнивая ситуацию с утечкой информации из недавней беседы Трампа и Зеленского с вмешательством Российской Федерации в выборы в США в 2016 году, Пелоси подчеркнула, что "по ее мнению, Россия приложила к этому руку". Она не уточнила, какую именно роль сыграла Россия в украинском скандале, но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100% уверено разведывательное сообщество.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за телефонного диалога между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским была инициирована процедура импичмента президента Трампа. В том разговоре Трамп напомнил Зеленскому, что Джо Байден как вице-президент США в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Также мы публиковали полную стенограмму разговора президентов на русском языке.