В Киеве 28-29 сентября во время Kyiv Lights Festival перекроют движение транспорта на участке улицы Крещатик. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"28-29 сентября на Крещатике пройдет третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В связи с этим с 21:00 27 сентября до 07:00 30 сентября на главной улице столицы запретят движение всех видов транспорта – от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D‑видеомаппинга. Заметным событием фестиваля станет запуск «Луча грез», основой для которого стали 100 тысяч детских рисунков, собранных со всей Украины. Проект объединит в себе 3D-маппинг и технологии дополненной реальности AR.

Монтаж конструкций и оборудования, необходимых для организации и проведения мероприятия, будут осуществлять с 00:00 25 сентября по адресам: улица Крещатик, 15 (территория Пассажа), 21, 36. Демонтаж должны завершиться до 23:00 30 сентября.

Кроме того, по этим же адресам коммунальное предприятие "Киевгорсвет" должно отключить внешнее освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля, а именно: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.

Также с 20:00 27 сентября до 23:30 29 сентября демонтируют декоративные осветительные элементы над проезжей частью Крещатика напротив домов 21 и 36.

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