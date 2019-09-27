Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (IFJ / EFJ) присоединились к Национальному союзу журналистов в Украине (НСЖУ), осудив лишение телеканала 112 Украина цифровых лицензий. Об этом говорится на сайте организации.

В федерации назвали это решение угрожающим свободе прессы и лишением средств к существованию сотен работников СМИ.

Генеральный секретарь МФЖ Энтони Беллангер сказал: "Решение об отзыве лицензии на "Канале 112" неоправданно. Мы требуем, чтобы регулятор немедленно отменил это решение. Украина заслуживает свободных средств массовой информации, и любая попытка заставить замолчать разные голоса серьезно подрывает демократию".

Напомним, 26 сентября Нацсовет по телерадиовещанию лишил цифровых лицензий "112-Украина" - крупнейший информационный телеканал страны.

Также мы писали, что в борьбе за права журналистов НСЖУ обратится за поддержкой к международному сообществу.