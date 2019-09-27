МВД усовершенствовало порядок реагирования на заявления и сообщения об отдельных правонарушениях и оперативного информирования о них. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующий приказ Министерства № 654 от 7 августа 2019 года вступил в силу сегодня, 27 сентября.

Если получен доклад оперативного дежурного о поступлении анонимного сообщения об угрозе безопасности людей, уничтожении или повреждении объектов собственности или возможном совершении теракта, начальник центрального органа управления полиции, межрегиональных территориальных органах Нацполиции, территориальных органах полиции в АР Крым и г. Севастополе, областях, г. Киеве (далее - ГУНП) незамедлительно принимает решение о порядке реагирования (виды и количество нарядов, которые необходимо направить на место происшествия, необходимость проведения эвакуационных мероприятий и т. п.), принимая во внимание вероятность потенциальной угрозы и ее реальность.

При этом он учитывает информацию, в частности полученную от подразделений киберполиции, уголовного розыска, взрывотехнической службы, других подразделений полиции, об источниках ее поступления, объекте угрозы уничтожения или повреждения (наличие охраны, технических систем контроля доступа, металлоискателей, принятие мер по выявлению посторонних предметов и т. п.), ее содержании (неконкретность информации об угрозе безопасности людей, уничтожении или повреждении объектов собственности или возможного совершения террористического акта, информация об угрозе многочисленному количеству объектов, отсутствии признаков выполнения угроз и т. п.).

Среди прочего, изменяется алгоритм ориентировочных неотложных действий работника дежурной службы в части действий в случае анонимного сообщения об угрозе безопасности людей, уничтожения или повреждения объектов собственности или возможного совершения теракта.

Работник дежурной службы немедленно после получения устно, по телефону, смс, электронной почтой или из любого другого источника сообщения об угрозе безопасности людей, уничтожения или повреждения объектов собственности или возможном совершении теракта должен доложить начальнику ГУНП; организовать направление на место события нарядов полиции; поинформировать дежурного территориального подразделения СБУ, руководителей или ответственных работников подразделений киберполиции, уголовного розыска, взрывотехнической службы, других подразделений полиции для проверки об объективности, достоверности полученного сообщения и сбора дополнительной информации по существу сообщения.

Если дежурный получил от начальника ГУНП указание организовать реагирование на сообщение об угрозе, он должен направить на место события следственно-оперативную группу и другие наряды полиции, представителей взрывотехнического подразделения и кинологической службы и сообщить дежурным прокуратуры, территориальных органов (подразделений) ГСЧС, других органов государственной власти.

Если дежурный получил сообщение об угрозе безопасности людей, уничтожения или повреждения объектов собственности или возможном совершении теракта по телефону, он должен:

внимательно выслушать сообщение, разговор с заявителем вести замедленно, не перебивать его, но придерживаться метода переспрашивания, ссылаясь на неудовлетворительное качество связи. Для установления абонентского номера телефона, места, из которого ведет разговор заявитель, можно уточнить, например: где сейчас находится взрывное устройство; когда оно должно сработать; какой оно имеет вид; какого типа (самодельное, мина, граната и т. п.); каким способом оно будет взорвано; кто его установил и с какой целью;

попробовать предложить заявителю какую-то альтернативу его действиям, поставить несколько вопросов, которые заставят лицо задуматься и сказать еще несколько фраз. И только в конце разговора попробовать поинтересоваться анкетными данными звонившего лица;

если регистратор речевой информации не работает, точно зафиксировать слова звонившего человека.

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