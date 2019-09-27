Леди Гага рассказала друзьям, что актер Брэдли Купер "разбил ее сердце", после того как их тайные отношения быстро закончились.

Об этом пишет журнал "Who" со ссылкой на американское издание "Life&Style".

На этой неделе американское изданиевыяснило, что поп-дива Леди Гага, которая в феврале указала на дверь своему жениху, и звезда "Мальчишника в Вегасе" Брэдли Купер были парой, однако сознательно решили держать свои романтические отношения в тайне.

"В этом нет никаких сомнений - Леди Гага во время съемок "Рождение звезды" по уши влюбилась в Брэдли. Она думала, что он тот самый единственный, и предполагала, что он чувствует то же самое - до недавнего времени", - сообщил источник журнала.

По слухам, поведение Купера после непродолжительного романтического увлечения указывало на то, что он "полностью отступил". Ближайшее окружение певицы утверждает, что актер якобы собирался сделать предложение, но потом внезапно передумал. Брэдли внезапно осознал, что должен будет брать обязательства, и испугался.

"Она рассказывает друзьям, что он разбил ее сердце", - сообщает "Life & Style".

Актер Брэдли Купер разбил сердце певице Леди Гага, фото: Getty Images

Ранее "Страна" сообщала, что Леди Гага обвинили в плагиате оскароносного хита Shallow и требуют несколько миллионов компенсации.

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