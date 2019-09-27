Президент США Дональд Трамп снова назвал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским идеальным и заявил, что если даже его называют неподобающим, то скоро лидеры государства вообще не смогут разговаривать с коллегами. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами", - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

Впрочем, демократы не отказались от импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зе.

Кроме того, впоследствии была обнародована жалоба анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, из-за которой начался скандал.