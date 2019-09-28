Во время недавнего инцидента с пресс-секретарем президента Юлией Мендель и журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко, и во время другого инцидента с Андрушко и олигархом Игорем Коломойским в марте 2015 года, присутствовал один и тот же охранник - Максим Донец.

Это видно из скрин-шотов видео обоих инцидентов.

Как известно, сейчас Донец возглавляет охраны президента Украины, а до этого он был личным охранником Коломойского.

Напомним, в марте 2015 года олигарх Игорь Коломойский обматерил журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко. Инцидент случился около полуночи у офиса компании "Укртранснафта", где разгорелся конфликт, связанный со сменой руководителя предприятия.

А на днях на видео попал момент, во время которого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оттолкнула Андрушко, который хотел задать вопрос главе ОП Андрею Богдану.

Как видим, во время обоих этих случаев, произошедших с Андрушко, на месте присутствовал Донец в качестве представителя охраны. Понятно, что это просто совпадение, но весьма показательное.

Как сообщалось, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность заместителя начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.