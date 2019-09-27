Сегодня, 27 сентября на дороге между райцентром Болград, где 26 сентября 1965 года родился экс-президент Украины Петр Порошенко, и селом Кубей, что находится на юге Одесской области из-за ливня обвалился мост.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева.

"В ближайшее время опасный участок с обеих сторон оградят бетонными блоками, а когда погода нормализуется, специалисты займутся ремонтом", - рассказал Кучмиев.

До прибытия на место происшествия сотрудников экстренных службы многие автомобилисты решались проехать по оставшейся узкой полоске моста, среди них был даже водитель маршрутки.

На место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и другие. Было принято закрыть для проезда дорогу. Столкновений на месте ЧП не было.

Фото: Думская

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