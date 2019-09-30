30 сентября НБУ снизил курс доллара на 10 копеек - до 24,08 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,16 грн, продают за 24,22 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 23,80 до 24,12 грн и продают от 24,14 до 24,70 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 30 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,08 грн, то есть доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с показателями прошлой недели.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. На прошлой неделе межбанк закрылся с котировками 24,10 грн - покупка и 24,13 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,16 грн, средняя продажа - 24,22 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 23,80 до 24,12 грн и продажа от 24,14 до 24,70 грн. В Приватбанке стоимость валюты такая: покупка - 23,95 грн, продажа - 24,30 грн.

Прогнозы

На этой неделе банкиры прогнозируют курс доллара в пределах 23,90-24,10 гривен. При этом банки потихоньку поднимают наличный курс доллара. На безналичном рынке котировки в пятницу, 27 сентября, достигли 24,10 грн/$1. На снижение курса валюты влияют рекордный урожай зерновых и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

К Новому году курс доллара может снова вернуться к уровню 26-27 грн. А при планировании госбюджета владельцы компаний и вовсе заложили курс валюты на уровне 28 грн/долл.

Эксперты Международного кредитного агентства S&P Global Ratings спрогнозировали курс доллара на следующие четыре года: в 2019 год - 27,00 грн; в 2020 год - 27,50 грн; в 2021 год - 28,00 грн; в 2022 году - 28,50 грн.