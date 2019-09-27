В России показали первый совместный полет истребителя Су-57 и разведывательного беспилотника "Охотник"
В России провели испытательный совместный полет истребителя 5-го поколения Су-57 и беспилтоника "Охотник". Видео тренировки обнародовало в YouTube Минобороны РФ.
Первый совместный полет продлился более 30 минут. Беспилотник и самолет отрабатывали взаимодействие по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.
Сообщается, что БЛА "Охотник" выполнен по схеме с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он используется для разведки.
Видео: YouTube/ Минобороны России
Напомним, в России во время тренировочного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Также мы публиковали видео высшего пилотажа российского истребителя пятого поколения Су-57.