В России провели испытательный совместный полет истребителя 5-го поколения Су-57 и беспилтоника "Охотник". Видео тренировки обнародовало в YouTube Минобороны РФ.

Первый совместный полет продлился более 30 минут. Беспилотник и самолет отрабатывали взаимодействие по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Сообщается, что БЛА "Охотник" выполнен по схеме с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он используется для разведки.

Видео: YouTube/ Минобороны России

Напомним, в России во время тренировочного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Также мы публиковали видео высшего пилотажа российского истребителя пятого поколения Су-57.