В Умани остался без света район, в котором живут паломники-хасиды, сейчас там идет ремонт электросети. Сегодня они праздновали Новый год. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

“27 сентября уманским спасателям поступило сообщение о том, что около 15 часов в Умани в микрорайоне “Пушкинский”, где проводятся мероприятия по празднованию иудейского Нового года Рош-Га-Шана, на электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения”, - говорится в сообщении, в результате замыкания по всему району пропало электричество.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригада работников облэнерго. Для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия привлекались спасатели Уманского районного отдела.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Ранее "Страна" сообщала, что четыре страны Центральной Америки остались без электричества.

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