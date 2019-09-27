Во время торгов в пятницу банкирам так и не удалось сдвинуть курс валюты с места. Межбанк закрылся на уровне предыдущего торгового дня - в рамках 24,11-24,12 грн/$. Об этом сообщил начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, объем торгов был достаточно скромным — чуть больше $100 млн.

"Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало окончание недели, завершение финансового месяца и квартала и соответствующие действия участников рынка по их закрытию расчетов. Что привело к ситуативным перекосам спроса и предложения валюты и разновекторному движению котировок в достаточно узком диапазоне", — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Пронырливый Нацбанк даже в такой ситуации успел купить $20 млн по 24,0850 грн/$, и пополнить свои золотовалютные резервы. На узком рынке бизнес делал все, чтобы провести сделки по максимально выгодному курсу.

"Компании экономят на всем, торгуются с банками за каждую копейку в курсе. Многие вообще стараются обойтись без банкиров. Сами договариваются друг с другом напрямую и договариваются о сделках — экспортеры с импортерами. Банки лишь делают проводки между указанными партнерами. Себе берут от 1 до 3 копейки с каждого купленного/проданного доллара", — рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На наличном рынке спокойно. Средняя цена доллара на продаже людям держится в рамках 24,20-24,40 грн/$. Минимальный курс находится на уровне 24,14 грн/$, максимальный — на 24,70 грн/$. Выкуп валюты у населения осуществляется в рамках 23,90-24,13 грн/$.

По словам экспертов, новая неделя должна начаться в старых рамках.

"Скорее всего, 30 сентября безналичный рынок будет открываться в рамках 24,10-24,15 грн/$. Обычно под закрытие месяца продают валюту, чтобы провести все нужные проплаты. Потому валютное предложение должно быть. Однако сюрпризы также возможны", — считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на понедельник торговлю в рамках 24,10-24,20 грн/$.

Ранее сообщалось, что на межбанке курс доллара опустился до 24,07 грн/$1.

Также мы писали, что в четверг курс гривни на межбанке снова начал падать.