Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается запретить анонимные денежные переводы без открытия счета в Украине. Об этом пишет UBR.

Так, в соответствии с законопроектом №2179, предполагаются, что все финучреждения Украины при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

В список обязательных данных об отправителе входят: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, а также один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Для получателя достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Выполняя их, можно будет указывать только номер счета или платежной карточки, а также идентификатор транзакции. Это позволит не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов. Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут хранить. За нарушение правил предусматривается штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.

Упомянутые правила не будут распространятся на: переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления), оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн., оплату штрафов, коммунальных услуг, операции по снятию средств с личного счета.

Напомним, Рада может разрешить банкам не изучать происхождение денег при проведении операций до 400 тысяч грн.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла изменения в закон о НБУ и финансовой грамотности.