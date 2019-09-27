Полицейских, которые требовали взятку у девушки, задержанной с наркотиками, отстранили по ходатайству столичной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По ходатайству прокуратуры Киева участкового офицера Оболонского управления полиции и оперуполномоченного Соломенского управления полиции в Киеве отстранили от должности. Их уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за то, чтобы они не начнут уголовное дело.

В Оболонском районе Киева участковый офицер полиции задержал 22-летнюю девушку за незаконный сбыт наркотических веществ. За непривлечение ее к уголовной ответственности полицейский потребовал от девушки 60 тысяч гривен.

В тот же день сотрудник Оболонского управления полиции при пособничестве оперуполномоченного Соломенского управления полиции, получил от девушки часть взятки в сумме 38 тыс. гривен.

Обоих правоохранителей поймали "на горячем" после получения второй части денег. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас к подозреваемым применены меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали двух полицейских, фабриковавших доказательства преступления и требовавших взятку.

Также мы рассказывали, как суд решил, что замкомандира "Айдара" не давал взятку, а его на нее спровоцировали.