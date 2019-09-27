Сегодня, в день обнародования информации об отставке секретаря СНБО Александра Данилюка на заседании Национального агентства по предотвращению коррупции были рассмотрены два вопроса о коррупционных правонарушениях в его декларациях.

По данным "Страны", был согласован проект решения об утверждении обоснованного заключения касательно выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлении решения "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год (исправленной), поданной Данилюком Александром Александровичем, министром финансов Украины" в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, НАПК проголосовала также за аналогичный проект решения по декларации Данилюка за 2016 год.

Фото: Страна.ua

И именно в этот день и появилась информация о том, что Данилюк подал заявление об отставке. Отметим, что решение НАПК могут стать основанием для открытия уголовного производства в отношении Данилюка.

Также мы писали, что секретарь СНБО Данилюк подтвердил, что написал заявление об отставке.