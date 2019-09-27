В Верховной Раде Украины 27 сентября обсуждали создание в стране военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Обсуждение военной полиции велось в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Сейчас речь идет о законодательном обеспечении ее образования.

Для разработки соответствующего законопроекта создается рабочая группа, в которую войдут члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и представители соответствующих заинтересованных государственных органов.

Уточняется, что при разработке законопроекта будет учитываться функционирование целостной системы военной юстиции в Украине - образование военной полиции, возобновление военных судов и внедрение военной адвокатуры.

"По результатам обсуждения участники встречи единодушно высказались о необходимости разработки согласованного законопроекта о законодательном обеспечении реформирования Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины в службу военной полиции и определили соответствующий план действий", - сказано в сообщении.

Военная полиция, по замыслу депутатов, будет заниматься предупреждением, выявлением и расследованием массовых военных преступлений в районах проведения ООС.

"При обсуждении этого вопроса народные депутаты Украины - члены Комитета обратили внимание на то, что Военная служба правопорядка не имеет никаких полномочий для осуществления расследования военных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и занимается только их профилактикой", - говорится в заявлении.

Напомним, улицы городов Украины с 1 августа начали патрулировать пешие патрули Нацгвардии.

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