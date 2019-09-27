Киевские полицейские задержали тренера, который почти 4 года скрывался от органов суда за растление несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчина, которого подозревают в растлении несовершеннолетних, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял его поиски. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен.

В декабре 2015 года следственный отдел Дарницкого отделения полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу.

Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина развращал его в гостиничном номере, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.

В течение последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания.

Вчера, 26 сентября во время оперативных мероприятий правоохранители задержали мужчину на территории Киевской области.

Фото: пресс-служба полиции

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