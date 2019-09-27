В воскресенье, 29 сентября, в Киеве из-за матча "Динамо" - "Днепр-1" изменит режим работы метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Матч будет проходить на НСК "Олимпийский" в 17:00. В связи с этим возможны некоторые временные ограничения в работе метро до и после футбола.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве открыли первый хостел в двух старых вагонах метро.

Также мы писали, что метро Киева анонсировало ремонт всех эскалаторов на "Золотых воротах" и "Майдане Незалежности".