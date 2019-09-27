Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 27 сентября, снизился до 24,115 грн/$1 с 24,105 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,10-24,13 грн/$1, тогда как Нацбанк на 30 сентября установил официальный курс 24,082809 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 сентября укрепился до 24,0748 грн/$1 с 24,1989 грн/$1.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ отчитались о состоянии экономики в Украине.

Также мы рассказывали, что банкиры рассказали, что ждет доллар в конце недели последней недели сентября.