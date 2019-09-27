Депутаты различных фракций бундестага стали призывать к постепенному ослаблению санкций ЕС против России, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, Германия и Россия экономически страдают больше всего именно от них. Как считает эксперт фракции социал-демократов по экономической политике Бернда Вестфаля, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель "должны включить эту тему в повестку дня ЕС".

"Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия", - заявил Вестфаль.

На постепенном снятии санкций настаивали депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из Левой партии. Экономический эксперт Свободной демократической партии Сандра Визер также высказалась за смягчение ограничительных мер, но подчеркнула, что Россия должна добиться прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Снятия санкций с РФ за последние недели потребовали и руководители ряда земельных правительств ФРГ.

В июне 2019 года ЕС продлил действие санкций, введенных против Москвы из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Россией сепаратистов в Донбассе.

Как рассказал Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики (IfW), Россия и Германия несут основное бремя европейских и американских. В результате Россия теряет около $3,4 млрд в месяц из-за несостоявшихся торговых операций. В ФРГ данный показатель составляет около 770 млн евро. Для сравнения: потери США не превышают 70 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива в Сирию.