Власти Киева уверяют, что подготовка столицы к отопительному сезону идет по плану и Киев готов начать отопительный сезон. Об этом сообщается на официальном портале Киева.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы" - сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко

Подача тепла в жилые дома в Киеве начнется в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Власти уверяют, что глобальных проблем, которые могут помешать нормально начать отопительный сезон, в Киеве нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Нафтогаз опубликовал перечень городов, которые оказались под угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов.

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