Лишение телеканала "112" лицензии является противозаконным и недопустимым, поскольку это - форма цензуры. Такое мнение высказал секретарь Национального Союза Журналистов Украины Валерий Макеев.

По мнению Макеева, телеканал "112" - информационный канал №1 в Украине. На это указывают рейтинги и спрос на такую информацию порождает предложение - так действует свобода слова.

"Государство должно четко определять "красные флажки" ограничение свободы слова в интересах национальной безопасности. Прежде всего - это определяет уголовное законодательство. Скажем, призывы к насильственным антигосударственных действий при любых обстоятельствах является уголовные и не подпадают под индульгенцию свободы слова", - считает Макеев и добавляет, что ограничение свободы слова административным давлением - явление позорное.

"Статьей 3 Закона Украины "О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания" установлено, что деятельность Национального совета основывается на принципах законности, независимости, объективности, прозрачности, доступности для общественности, учета культурного, идеологического и политического многообразия в обществе, учета общепризнанных международных норм и стандартов в области телерадиовещания, полноты и всестороннего рассмотрения вопросов и обоснованности принятых решений", - приводит Макеев рамки законодательства.

Секретарь НСЖУ акцентирует внимание на том, что общепризнанные международные нормы указывают на то, что государство, декларирует демократические принципы, способствует свободе слова в том числе административными и регуляторными мерами.

"Неприемлемым является то, что Национальный Совет принимает решение, фактически, о прекращении вещания в цифровом эфире телевещателя № 1 без учета широкого востребования в обществе деятельности именно этого телеканала. Формальные "зацепки" чиновников в отношении определенных процедурных несоответствий в деятельности телевещателей не могут быть основанием для нарушения прав неопределенного круга потребителей телевизионной продукции", - говорит Макеев и добавляет, что фактически речь идет об определенной форме цензуры относительно деятельности телеканала,что является недопустимым и противозаконным.

"Согласно ст. 15 Конституции Украины: "Цензура запрещена". Частью 1 ст. 24 Закона Украины "Об информации" установлено: "Запрещается цензура - любое требование, направленное, в частности, к журналисту, средству массовой информации, его учредителю (соучредителю), издателю, руководителю, распространителю, согласовывать информацию до ее распространения или наложение запрета или препятствование в любой другой форме тиражированию или распространению информации". При этом ч.2 вышеназванной нормы устанавливает ряд предписаний по предотвращению воздействия на журналистскую деятельность: "Запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, контроль за содержанием распространяемой информации, в частности с целью распространения или нераспространения определенной информации, замалчивания общественно необходимой информации, наложение запрета на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц или распространения информации о них, запрета критиковать субъекты властных полномочий, кроме случаев, установленных законом, договором между основателем (собственником) и трудовым коллективом, редакционным уставом". При этом специальный Закон Украины "О телевидении и радиовещании" в ч.1 ст.5 также содержит соответствующие положения: "Цензура информационной деятельности телерадиоорганизации запрещается", - цитирует Макеев законодательство.

Также Макеев напомнил, что юристы телеканала "112" неоднократно обращались к регулятору с просьбой об изменениях условий лицензирования деятельности телеканала, но предложения телеканала не были рассмотрены.

"В публичном пространстве отсутствуют сведения о деталях обращений телевещателей (более трех десятков раз !!!) к регулятору, об изменениях условий лицензирования и приведения их в соответствие с требованиями современности, и если такие обращения имели место и не были рассмотрены по существу должным образом, то имеются признаки "молчаливого согласия" с предложениями заявителя. Напомню, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 77 от 27 января 2010 года, "О некоторых вопросах применения принципа молчаливого согласия", Кабинет Министров постановил, что в случае непредоставления в определенный законом срок субъекту хозяйствования документа разрешительного характера или решения об отказе в его выдаче субъект хозяйствования имеет право осуществлять определенные действия относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности без получения документа разрешительного характера через 10 рабочих дней со дня оконча ния срока, установленного для выдачи документа разрешительного характера или принятия решения об отказе в его выдаче, на основании копии описи принятых документов с отметкой о дате их принятия", - процитировал законодательство Макеев.

Также он высказал убеждение в том, что правовая защита свободы слова и профессиональной деятельности журналистов будет продолжаться.

"Жаль, что "государственная позиция" Национального Совета, пока, заключается в защите "принципов", которые не может воспринимать цивилизованное общество", - заключил Валерий Макеев.

Напомним, что на канале 112 заявили, что продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.

Также "Страна" писала о 5 главных вопросах, которые возникли при отзыве лицензии у 112 канала.