Программа "Схемы" опубликовала в Facebook полное видео общения Сергея Андрушко и Юлии Мендель, в ходе которого пресс-секретарь президента отталкивала журналиста, который хотел задать вопрос главе ОП Андрею Богдану.

Перед прибытием Богдана Юлия Мендель говорит Андрушко, что предыдущий президент не отвечал на вопросы "Схем". Когда мимо проходит Андрей Богдан, пресс-секретарь Зеленского пытается отстранить журналиста со словами: "Я вас прошу, пожалуйста, не нужно".

После этого Богдан останавливается и говорит: "Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не придерживаются журналистских стандартов".

Потом, через некоторое время, на место приезжает Владимир Зеленский. Мендель пытается оттолкнуть журналиста, который обращается с вопросом и к президенту.

Видео: Facebook/ Схеми: корупція в деталях - RFERL

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту. Программа "Схемы" опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос Андрею Богдану. Также подобный инцидент с иностранным журналистом и Владимиром Зеленским произошел на форуме Yes.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что не толкала, а остановила Андрушко. Она отметила, что возможно, ее просьбы немного не дотягивают до высоких стандартов, но и журналист вел себя нецивилизованно.