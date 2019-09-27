Владелец Saga Development Андрей Вавриш опроверг информацию о том, что проданная экс-нардепом Максимом Микитасем строительная компания "Укрбуд" перешла в его сферу влияния. Об этом он написал в Facebook.

"Компания Saga Development не рассматривает возможности совместной с "Укрбуд" реализации проектов, поскольку мы исповедуем диаметрально противоположные стратегии развития территорий, занимаем разные ниши на рынке и не видим никакого эффекта синергии от таких партнерств, объединений, слияний", - написал Вавриш.

По его словам, Saga Development имеет сформированный портфель на ближайшие 4 года, что не дает возможности "распылять как финансовые, так и человеческие ресурсы компании".

Скриншот: Facebook/ Андрей Ваврыш

Напомним, экс-нардеп Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и заявил, что продал Укрбуд "непубличным людям". После этого киевские застройщики заявили, что история с "Укрбудом" - лишь первая ласточка и масштабный передел ждет весь рынок.

Также мы писали, что застройщик Андрей Вавриш является одной из кандидатур на пост мэра Киева.