Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая анонсировала проведение кадрового аудита в Минздраве, чтобы закончить "войну" в ведомстве. Об этом она написала на странице МОЗ в соцсети.

"Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет", - сообщила Скалецкая.

По ее словам, в ведомстве проведут аудит и по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход".



"Реформа государственной службы - чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне не понятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами", - добавила чиновница.



Ситуацию в Минздраве Скалецкая называет "внутренним раздором" между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства. И убеждает, что это не влияет на то, чтобы "скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, гражданам не о чем беспокоиться".



"Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в США", - написала Скалецкая.

Фото: facebook.com

Напомним, часть сотрудников Минздрава написала открытое обращение премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявили, что их вытесняют из министерства, а также утверждают, что "давление на руководство директоратов - пример политических репрессий".

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве решили провести аудит "Охматдета".







