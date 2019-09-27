Бизнесмен Константин Жеваго не смог прибыть в Государственное бюро расследований в связи с лечением заграницей. Это является уважительной причиной, которая предусмотрена статьей 138 уголовно-процессуального кодекса Укрины. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Жеваго.

"Константину Жеваго не был известен процессуальный статус в криминальной производстве, по поводу которого он вызывается к ГБР, не была предоставлена информация, является ли он является или другим участником данного уголовного производства, никогда не вызывался, не давал объяснения и не допрашивался в нем, даже в качестве свидетеля ", - заявили в пресс-службе.

"Таким образом нарушаются требования статей 135 и 137 уголовно-процессуального кодекса по поводу порядка вызова в уголовном производстве и его содержания", - добавили у олигараха.

По мнению пресс-службы, происходит публичное распространение "недостоверной информации" по поводу Жеваго.

"Такие действия не только нарушают его права и законные интересы как гражданина Украины, но и наносят прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, в котором Жеваго является акционером и к которому он имеет отношение и, как следствие, подрывают международный авторитет и экономику нашего государства, а также ставят под угрозу дальнейшую реализацию значительных инвестиционных проектов в Украине ", - повидомили в пресс-службе.

Напомним, Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит".

Также мы рассказывали, что топ-менеджеров банка "Финансы и кредит" обвинили в миллиардных растратах.