Служба безопасности Украины выявила признаки коррупции в документах по закупке автомобилей скорой помощи на сумму 100 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн грн. Об этом несколько недель назад я уведомила департаменты здравоохранения в областях", - написала Скалецкая.

Она еще раз объявила о грядущем аудите в Минздраве, по результатам которого "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ, а те, кто за картинкам прячет неэффективность и бездействие, - на выход".

Также она прокомментировала кадровый скандал, который 24 сентября разразился в министерстве.

"Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива не влияет на то, чтобы "скорая" доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - сказала Скалецкая.

Скриншот: Facebook/ Zoryana Skaletska

Напомним, руководители двух директоратов – стратегического планирования и евроинтеграции (который возглавляет Ирина Литовченко), а также директората медицинских услуг (директор – Оксана Сухорукова) заявили о том, что новое руководство пытается вынудить их уйти. А советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов сообщил, что вопросы возникли к эффективности работы указанных сотрудников.

Также мы писали, что в Минздраве решили провести аудит "Охматдета".