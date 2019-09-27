В пятницу, 27 сентября, в центре Киева около 14:40 на пересечении улиц Омеляновича-Павленко и Московской стрела крана упала вниз, зацепив дерево и припаркованный автомобиль. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: Информатор Киев

По словам полицейских, стрела строительного крана по невыясненной причине упала с высоты примерно шестого этажа. Упавшая часть крана смяла участок забора, а также обломала несколько ветвей дерева. В результате ветки упали на припаркованный автомобиль BMW X3.

У машины поврежден капот, а также передний бампер. К счастью, в момент инцидента в нем никого не было. Под падающие ветви и элементы крана не попал ни один пешеход.

Видео: Информатор Киев

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове строительный кран рухнул на супермаркет, пострадал один человек.

Также мы рассказывали, что на Борщаговском мосту во время ремонта рухнул кран.

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