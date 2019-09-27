Масштабный сбой в Instagram. У пользователей перестала обновляться лента новостей
В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные с сайта downdetector.com.
По данным сервиса, пользователи жалуются, что у них не обновляется лента новостей (74%), а также проблемы со сториз (16%) и размещением постов (9%). Судя по карте, сбой коснулся в основном стран центральной Европы.
Скриншот: downdetector.com
Напомним, что Instagram уберет личные сообщения и вместо них создаст свой мессенджер.
Также читайте о том, что в июле сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей.
Кроме того, в Instagram решили изменить процедуру восстановления доступа к учетной записи.
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