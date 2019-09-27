В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные с сайта downdetector.com.

По данным сервиса, пользователи жалуются, что у них не обновляется лента новостей (74%), а также проблемы со сториз (16%) и размещением постов (9%). Судя по карте, сбой коснулся в основном стран центральной Европы.

Скриншот: downdetector.com

Напомним, что Instagram уберет личные сообщения и вместо них создаст свой мессенджер.

Также читайте о том, что в июле сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей.

Кроме того, в Instagram решили изменить процедуру восстановления доступа к учетной записи.