В Национальном антикоррупционном бюро Украины напомнили, что расследование по факту неправомерных действий чиновниками Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является Burisma Limited, касается 2010 - 2012 годов, то есть периода, который был до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook. Напомним, что два месяца назад президент Владимир Зеленский пообещал в разговоре с Трамом расследовать деятельность сына Байдена в Украине.

"События, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - сказано в заявлении.

В НАБУ заявили, что проверка деятельности членов правления компании в периоды, которые не имеют отношения к расследованию, не является их задачей. Таким образом они сообщили, что их расследование не касается 2014 года, когда сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Между тем, Николай Злочевский, который занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года, тогда являлся конечным бенефициарным владельцем компании.

НАБУ сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии в тот период, когда его возглавлял Злочевский. Дело было получено от Генпрокуратуры по подследственности в конце 2015 года. По версии следствия, злоупотребления имели место при закупке Минэкологии в 2011 году за средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

Скриншот: Facebook/ НАБУ

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, в чем обвиняли бывшего министра экологии Злочевского.

Также мы рассказывали как может быть причастен к коррупции в Украине вице-премьер Байден и его сын.