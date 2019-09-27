В Киеве будут судить мужчину, который обманом завладевал деньгами пострадавших и торговал наркотиками. Киевская прокуратура №9 вместе с Соломенским отделением нацполиции отправила обвинительное заключение в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В период с 2015 по 2017 год злоумышленник представлялся предпринимателем и предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей и инвестированию в железнодорожные перевозки. Однако злоупотребляя доверием клиентов, аферист не выполнял взятых на себя обязательств и исчезал с деньгами.

В ходе досудебного расследования установлено 5 пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму 27 миллионов гривен. Кроме того, злоумышленник продавал кокаин.

С марта по июль 2019 подозреваемый скрывался от следствия, его объявили в розыск. Сейчас злоумышленник находится в Киевском следственном изоляторе под стражей.

Его будут судить по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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