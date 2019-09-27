19 организованных преступных групп и 3 банды обезврежены в Киевской области в 2019 году. Об этом сообщается на странице региональной прокуратуры.

"В частности, разоблачена преступная организация в составе 12 человек во главе с "криминальными авторитетами", которая под "прикрытием" полицейских занималась вымогательством денежных средств у жителей Киевщины с угрозой и применением физического насилия. Кроме того, разоблачены участники преступной организации в составе 7 человек, которые занимались заказными убийствами", - говорится в сообщении.

Также сообщается о раскрытии двух организованных групп, которые занимались незаконным пересечением государственной границы Украины. Еще три обезвреженные группы занимались распространением наркотиков.

"Также правоохранителями Киевской уничтожены организованные группы, участники которых занимались завладением бюджетными средствами органов местного самоуправления, незаконной добычей песка, организацией на территории области функционирования сети игорных заведений. Кроме этого, разоблачена преступная группировка, которая под руководством гражданина Российской Федерации, под видом "реабилитационных центров" занимались трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц", - говорится в сообщении.

Прокуратурой области совместно с органами, осуществляющими контроль за соблюдением налогового законодательства разоблачены и привлечены к уголовной ответственности 7 человек, которые в составе 2 организованных групп занимались фиктивным предпринимательством и уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, задержаны участники 3 организованных вооруженных банд, которые совершали разбойные нападения и кражи по всей территории Украины.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ задержала беглого участника банды Химпром, торговавшей наркотиками по всей Украине.

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