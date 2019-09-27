В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утерждают, что в деле о возможном злоупотреблении должностных лиц Минэкологии не фигурируют ни бывший вице-президент США Джозеф Байден, ни его сын Хантер, ни экс-министр экологии Украины Николай Злочевский. Об этом со ссылкой на радио "НВ" пишет "Интерфакс-Украина".

Руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что дело компании Burisma ("Бурисма") было закрыто еще в 2017 году, однако тогда следствие не могло предоставить доказательств для завершения расследования. В марте 2018 года постановление о закрытии уголовного производства было отменено судом.

"По состоянию на настоящий момент это производство, скажем так, висит. Висит – это значит, что по нему активные следственные действия не проводятся… Детективы (НАБУ – Ред.) и прокуроры сейчас не понимают, что там надо расследовать", - сказал Холодницкий.

Однако, по словам Холодницкого, существует определение суда, обязывающее закрыть это производство, но решение по этому делу еще не принято.

"В том производстве, которое есть, не фигурирует ни Николай Злочевский, ни Байдены. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии", - сказал Холодницкий.

Поэтому Джозеф и Хантер Байдены в рамках производства не допрашивались, САП их не вызывала. "Как оно будет дальше… уже начинает все выходить едва ли не на мировой уровень…Мы действуем по закону", - добавил Холодницкий.

Он выразил убеждение в том, что при закрытии этого производства прокурор поступил верно, так как "девять месяцев не проводилось никаких следственных действий".

То есть, как пояснил руководитель прокуратуры, САП продолжает расследование фактового уголовного производства о возможных злоупотреблениях служебным положением должностными лицами Минэкологии. "Это производство и считается как обновленное", - уточнил руководитель САП.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли украинские прокуроры в случае необходимости допрашивать Байдена-старшего и Байдена-младшего, руководитель САП сказать: "Чтобы появилось что-то… должно быть достаточно данных, которые указывают на причастность тех или иных лиц к совершению тех или иных преступлений. По состоянию на сейчас этого "чего-то" нет. Если будет, то будут предприниматься меры для проверки всей информации".

Как сообщалось, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране. Это привело к разговорам об импичменте Трампу

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Бурисмы" с его сыном.