Стал известен состав молодежной сборной Украины по футболу (U-21) на матч отбора Евро-2021 против Румынии, который состоится 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань включил в список 25 основных игроков и 9 резервных.

Основной состав:

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - Динамо), Олег Билык (Александрия);

Защитники: Денис Попов (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Заря), Владислав Дубинчак (Карпаты), Владислав Бабогло (Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг Хихон, Испания);

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - Динамо), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Александр Назаренко (Днепр-1), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба — Мариуполь), Михаил Мудрик, Дмитрий Крыскив (оба - Шахтер), Ахмед Алибеков (Слован Либерец, Чехия);

Нападающие: Владислав Супряга (Днепр-1), Назарий Русин (Заря), Олег Кожушко (Колос).

Резервный список: Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба - Шахтер), Тимур Стецькив (Александрия), Виктор Корниенко, Владислав Вакула (оба - Мариуполь), Артем Козак, Владимир Якимец (оба - Карпаты), Сергей Булеца (Днепр-1), Даниил Бескоровайный (Дунайска Стреда, Словакия)

Футболисты сборной Украины соберутся 6 октября, а 10 октября сыграют на выезде поединок отборочного этапа чемпионата Европы-2021 (U-21) по футболу против Румынии. 14 октября подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг со сборной Греции.

Напомним, что юного полузащитника Динамо и сборной Украины включили в список футбольных звёзд будущего.

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