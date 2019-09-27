В субботу, 28 сентября, в Украине ожидается облачная и дождливая погода на западе и севере и переменно облачная и сухая на остальной территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +4-12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 почти на всей территории Украины.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не предвидится. Температура воздуха составит около +17 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко обещала, что в субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в Украину придет ощутимое потепление, температура поднимется до 24 градусов тепла, но ожидаются осадки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве, меньше чем за сутки, после начала дождя произошло уже 230 ДТП.

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