Украина подтвердила разрешение на возобновление Польшей поисково-эксгумационных работ на Волыни. Об этом сообщает "Польское радио".

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что в соответствии с выдвинутыми Киевом условиями, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона позже выбрать исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель, должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - сказал Бондар.

Как отметил посол Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления работ.

Отметим, что мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины был наложен Киевом еще в 2017 году в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в начале лета попросил Зеленского возобновить эксгумацию поляков, погибших на Волыни в 1943-1944 годах.

Также мы писали, что Украина с Польшей возобновили переговоры об эксгумации поляков еще в конце 2017 года, однако с тех пор вопрос так и не был решен.

А во время визита в Польшу в конце августа Владимир Зеленский выразил готовность снять мораторий на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.