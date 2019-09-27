Украина с мая по сентябрь увеличила импорт газа из Евросоюза на 3 миллиарда кубометров, или на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании Укртрансгаз.

"За межсезонный период с мая по сентябрь "Укртрансгаз" протранспортировал из стран Европейского Союза 8,7 миллиарда кубометров газа, что на 3 миллиарда кубометров, или 53%, больше чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах", - сказано в сообщении.

В компании рост импорта объяснили необходимостью накопить в ПХГ более 20 миллиардов кубометров газа для стабильного прохождения Украины отопительного сезона 2019/2020 годов. По данным "Укртрансгаза", всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 миллиарда кубометров газа, а именно из Словакии было транспортировано 7 миллиардов кубометров (+ 43%), из Венгрии – 3,1 миллиарда кубометров (+ 29%), из Польши – 1,1 миллиарда кубометров (+ 120%).

"Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии. А проведенная реконструкция 5 компрессорных станций позволила организовать реверсную схему поставок, в том числе импортного газа для потребителей в восточных и южных регионах Украины", - сообщила компания.

В сообщении сказано, что по состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС.

Напомним, что Укртрансгаз предупредил о риске чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа.

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