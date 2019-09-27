Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали одного из активных членов "силового блока" транснациональной наркогруппировки "Химпром".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ Украины.

"Правоохранители взяли боевика в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированным Крымом. Злоумышленник пытался скрыться на полуострове для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности через поджог квартир и обстрелы частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, после "карантина" в Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к активной "деятельности" в интересах наркосиндиката.

Сейчас боевику объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

В СБУ напомнили, что в мае и июле текущего года в рамках спецоперации по противодействию транснациональной организованной преступности сотрудниками спецслужбы были задержаны и арестованы 28 активных членов наркоорганизации "Химпром".

В ходе проведения следственных действий изъято почти $10 млн, оружие, наркотические средства, разоблачена и прекращена деятельность подпольной нарколаборатории, в которой ежемесячно изготавливалось более 200 кг наркотических средств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области поймали банду, продававшую наркотики через Telegram.

Также мы рассказывали, что в Запорожье полицейские изъяли наркотиков на 100 тысяч гривен.