"Я не знаю, где я буду завтра". Рэперша Alyona Alyona презентовала новый клип
Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню "Завтра". Видео она опубликовала на своих страницах в соцсетях.
"Жизнь - как большая река, которая несла меня то по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Временами в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра", - написала Alyona Alyona в соцсети о своей новой рабте.
Стоит отметить, что новый клип в первый же час после его опубликования получил массу положительных отзывов.
Фото: instagram.com/ alyona.alyona.official
Также Alyona Alyona сообщила, что 6 декабря в Киеве в HC Hall состоится ее большьшой сольный концерт.
Ранее "Страна" писала о том, что Европа признала рэпершу Alyona Alyona лучшей новой исполнительницей.
Также мы сообщали, что украинская рэперша Alyona alyona сняла в коридорах школы клип о буллинге.