Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню "Завтра". Видео она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

"Жизнь - как большая река, которая несла меня то по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Временами в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра", - написала Alyona Alyona в соцсети о своей новой рабте.

Стоит отметить, что новый клип в первый же час после его опубликования получил массу положительных отзывов.

Фото: instagram.com/ alyona.alyona.official

Также Alyona Alyona сообщила, что 6 декабря в Киеве в HC Hall состоится ее большьшой сольный концерт.

Ранее "Страна" писала о том, что Европа признала рэпершу Alyona Alyona лучшей новой исполнительницей.

Также мы сообщали, что украинская рэперша Alyona alyona сняла в коридорах школы клип о буллинге.