Родные и друзья девушки, на которую в Николаеве с ножом напал ее бывший парень, гражданин Германии, боятся, что расследованию не будет дан ход. Об этом написала коллега потерпевшей Елена Колганова в Facebook.

"На эту девушку, мою коллегу, инструктора Зумба (фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских танцев - Ред.), Ирину Корсак позавчера было совершено нападение в городе Николаеве. Она получила 4 глубоких ножевых ранения от мужчины, с которым была в отношениях какое-то время. Однозначно поняв, что это не тот человек, с которым ей хотелось бы связать судьбу, они расстались, после чего он длительное время ей угрожал, а позавчера совершил нападение прямо в магазине, на глазах у свидетелей", - написала Колганова.

Она отметила, что нападавшего, как и сообщала полиция, задержали, а Ирину доставили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии. По словам Колгановой, родные и друзья пострадавшей опасаются, что ход расследования может оказаться сложным, так как нападавший - гражданин Германии.

Вопрос о его задержании решается, а близкие и друзья Ирины, по словам Колгановой, очень опасаются того, что мужчина не отступится от своих намерений, если будет отпущен под залог.

Скриншот, фото: Facebook/ Елена Колганова

Напомним, в селе под Киевом ревнивый муж бросился с ножом на собутыльника.

Также мы писали, что в метро Харькова коп получил ножом в грудь, но сумел задержать пьяницу, пристававшего к девушкам.