Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что она не толкала, а "останавливала" журналиста Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Зеленскому. Об этом она заявила в Facebook.

"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - сообщила Мендель.

Она отмечает, что возможно, ее просьбы немного не дотягивают до высоких стандартов. "Но и Сергей Андрушко - не самый талантливый джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не металась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - сообщила она.

Мендель также призвала журналистов проверять информацию. "На конец первого месяца работы в Офисе Президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей-что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя", - написала пресс-секретарь Зеленского.





Фото: facebook.com

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту. Программа "Схемы" опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос Андрею Богдану. Также подобный инцидент с иностранным журналистом и Владимиром Зеленским произошел на форуме Yes.

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