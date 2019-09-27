Авиакомпания Japan Airlines на своем сайте показывает покупателям авиабилетов, на каких местах планируют лететь пассажиры с детьми. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что после того как пассажир покупает место для себя и ребенка возрастом до двух лет, другие люди, желающие приобрести билет на этот рейс, видят пиктограмму с изображением малыша на соответствующем месте.

Теперь те, кто хотел бы избежать соседства с детьми, могут это сделать. В авиакомпании предупреждают, что инструмент не является на 100% надежным, поскольку пиктограмма может не появляться, если билет был забронирован через третью сторону или если произошло изменение самолета в последнюю минуту. Система показывает только те места с детьми, пассажиры купили через сайт авиакомпании.

При этом Japan Airlines подчеркивают, что авиакомпания хорошо относится к детям: пассажиры, путешествующие с младенцами, садятся на рейс первыми; им предлагают горячую воду для бутылок и услуги по смены подгузников.

Фото: Japan Airlines

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